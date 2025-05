Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 29.05.2025

Goslar (ots)

Seesen

Am 28.05.25 meldet ein Mitglied der Teichwirtschaft Heberbaude (Rhüden) der Polizei Seesen ca. 250 verendete Forellen in einem der bewirtschafteten Teiche. Aufgrund der Situation vor Ort und dem Verenden der Fische von einem Tag auf den anderen, wird eine vorsätzliche Verschmutzung des Gewässers durch dritte vermutet. Durch die Funkstreife Seesen wurden Gewässerproben entnommen und mehrere Fische sichergestellt. Des Weiteren wurde die untere Wasserbehörde in Kenntnis gesetzt. Eine Untersuchung der Proben, sowie der Fische wurde veranlasst. Der Sachschaden nur für die Fische liegt bei über 1000,- Euro. Weiterer Schaden bzgl. Reinigung des Gewässers und Verdienstausfall der Teichwirtschaft aufgrund abgesagter Veranstaltungen kann noch nicht abgeschätzt werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Seesen

Am 27.05.25 wurde gegen 19:00 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch die Seesener Funkstreife ein PKW in der Langen Straße in Seesen kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten durch die Funkstreife Auffälligkeiten beim Fahrzeugführer bzgl. einer möglichen Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Der 29jährige Seesener lehnte einen Drogenurintest ab, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Diese wurde auf dem PK Seesen durchgeführt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell