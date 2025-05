Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall entlang der B242 bei der Magdeburger Hütte

Goslar (ots)

Braunlage / GfG Harz im LK Goslar: Am 26.05.2025 ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen 12:20 Uhr und 13:00 Uhr entlang der B242 von Sonnenberg in Richtung Clausthal- Zellerfeld, kurz vor der Magdeburger Hütte. Durch den Unfall endete der benutzte hellgraue Skoda Fabia mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Märkischer Kreis im Straßengraben. Die 58-Jährige Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstanden Schäden in Höhe von ca. 4.000EUR. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, so auch die Ersthelfer, werden gebeten, sich mit der Polizei Braunlage unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell