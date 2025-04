POL-PDMT: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der L 281 - Zeugen gesucht

Berghausen (ots) - Am 04.04.2025, gegen 19:20 Uhr, befuhr ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad die L 322 in der Gemarkung Berghausen von Dörsdorf in Richtung Katzenelnbogen. Im Verlauf einer leichten Linkskurve kam dieser vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts in den Straßengraben und stürzte. Der Motorradfahrer erlitt dabei schwere ...

