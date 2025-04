Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Frontalzusammenstoß zweier PKW mit vier Schwerletzten

56237 Breitenau (ots)

Breitenau - Am Samstag, den 05.04.2025 gegen 16.00 Uhr befuhr eine 36jährige aus der VG Ransbach-Baumbach mit ihrem VW Passat in der Gemarkung Breitenau die Kreisstraße 127 aus Fahrtrichtung Breitenau kommend in Richtung der Stadt Ransbach-Baumbach. Eine 56jährige Frau aus der VG Ransbach-Baumbach befuhr mit ihrem Ford Ka die selbe Strecke in entgegengesetzter Richtung. Die Unfallverursacherin kam, aus noch ungeklärter Ursache, nach links von ihrer Fahrspur ab wo sie mit dem Ford Ka frontal zusammenstieß. Die Unfallverursacherin, sowie zwei weitere Mitfahrer im Alter von 14 und 16 Jahren, wurden bei der Kollision schwer verletzt. Ebenso wurde die 56jährige schwer verletzt, die mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Ihr PKW wurde für die Bergung von der Feuerwehr aufgeschnitten. Beide Fahrzeuge wurden sehr stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Feuerwehrkräfte aus Ransbach-Baumbauch und Haiderbach waren mit starken Kräften an der Unfallstelle. Die K 127 musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

