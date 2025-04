POL-PDMT: Brand mehrerer Gartenhütten außerhalb der Ortslage von Bornich

Hachenburg (ots) - Am Samstag den 05.04.2025 kam es im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:20 Uhr auf dem Parkplatz des Action Marktes in der Saynstraße in Hachenburg zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher streifte dabei beim Vorbeifahren einen geparkten Kia Sportage und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

mehr