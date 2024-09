Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch bei Kirchengemeinde

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Einbrecher entwendeten in der Nacht auf Mittwoch, 18.09.2024, einen Tresor aus den Räumen einer Kirchengemeinde an der Westerfeldstraße, Höhe Erdsiek. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen unbekannte Täter in der Zeit von 16:00 Uhr am Dienstag, 17.09.2024, und 08:45 Uhr am Mittwoch, 18.09.2024, ein Fenster der Kirchengemeinde auf. Sie durchsuchten ein Büro nach Wertsachen und entwendeten einen Tresor. Es gilt als wahrscheinlich, dass sie für den Transport der Beute ein Fluchtfahrzeug benutzt haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu einem möglichen Fluchtfahrzeug, zum Verbleib des Tresors und möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell