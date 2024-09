Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung: Mann will falsche 100-Euro-Scheine wechseln

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Die Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifikation eines Unbekannten, der wegen Inverkehrbringen von Falschgeld als tatverdächtig gilt. Wer erkennt den Mann auf der Aufzeichnung einer Überwachungskamera?

Am Samstag, den 20.07.2024, betrat der abgelichtete Mann zwischen 17:15 Uhr und 17:20 Uhr ein Geschäft für Gartenbedarf am Jahnplatz. Er versuchte an der Kasse mehrere 100-Euro-Scheine zu wechseln. Nachdem ein Angestellter mindestens einen Schein als Fälschung erkannte, verließ der Tatverdächtige das Geschäft eilig.

Der gesuchte Mann mit einer kräftigen Statur sprach gebrochenes deutsch und soll zwischen 30 und 50 Jahre alt sein. Sein kurzes Haar wurde als meliert, bzw. dunkel und leicht ergraut beschrieben. Er trug ein schwarzes Polohemd der Marke "Porsche", eine blaue Jeans und schwarze Schuhe mit einem weißen Streifen. An seinem Gürtel führte er eine Hängetasche mit. Am linken Handgelenk trug er eine goldene Armbanduhr.

Im Fahndungsportal der Polizei NRW ist ein Fahndungsfoto des unbekannten Tatverdächtigen veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/146437

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Identität des abgelichteten Mannes beim Kriminalkommissariat 25 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell