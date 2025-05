Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar v. 28.05.2025

Unfall mit Linienbus

In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs kam ein Reisebus im Bereich der B82 zwischen den Anschlussstellen Langelsheim Süd und Langelsheim West (Fahrtrichtung Seesen) aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, der Reisebus war zum Unfallzeitpunkt nur mit dem Fahrzeugführer besetzt. Im Zuge der Bergung kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen und einer Vollsperrung der B82 im betroffenen Straßenabschnitt. Die Ermittlungen dauern an.

Diebstahl einer Geldbörse

Am 28.05.2025, gegen 10:00 Uhr, kam es zum Diebstahl einer Geldbörse im "Aldi" im Bereich der Carl-Zeiss-Str. in Goslar. Zeugen die möglicherweise sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Goslar unter der Rufnummer 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

