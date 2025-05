Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Einsatzverlauf Himmelfahrt im Bereich der PI Goslar

Goslar (ots)

Traditionell wird der kirchliche Feiertag "Christi Himmelfahrt" als Vatertag gefeiert. Im Bereich der PI Goslar war ein sehr ruhiges Einsatzgeschehen zu verzeichnen. Wie in den vergangenen Jahren auch kam es im Bereich des "Blauen Haufen" am Rammelsberg in Goslar zu einer Ansammlung von ca. 500 feiernden, vor allem jugendlichen und heranwachsenden, Personen. Bis auf eine Beleidigung durch einen 19-jährigen Mann zum Nachteil der Einsatzkräfte waren bis auf die Verschmutzungen der Wiesenflächen keine Störungen zu verzeichnen.

Im Bereich einer Ausfluggaststätte im Bereich Bad Harzburg geriet ein 53-jähriger Mann in Streitigkeiten mit einem Gastronomen. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Beleidigung der Einsatzkräfte und einer Bedrohung. Bei der Ingewahrsamnahme wurden bei dem Mann illegale Betäubungsmittel aufgefunden. Es wurden diverse Strafverfahren gegen die Person eingeleitet.

Pavone, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell