Polizei Köln

POL-K: 250429-2-K Köln-Besucher ortet GPS-Signal seines gestohlenen Koffers - Polizei nimmt Tatverdächtigen in der Innenstadt fest

Köln (ots)

Dank eines kleinen GPS-Ortungsgeräts haben Einsatzkräfte am Montagabend (28. April) einen mutmaßlichen Kofferdieb (33) in der Kölner Innenstadt festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 33-Jährige das Gepäckstück kurz zuvor aus dem Kofferraum eines Mietwagens entwendet, den ein 37 Jahre alter Köln-Tourist gegen 19 Uhr in einer Tiefgarage an der Schildergasse abgestellt hatte. Als der Berliner zu dem Wagen zurückkehrte und den Diebstahl bemerkte, zeigte ihm das GPS-Signal des installierten Trackers, dass sich der Koffer gerade in der Lungengasse befinden würde. Dort trafen alarmierte Polizisten auf den wohnungslosen Tatverdächtigen, der die Beute bei sich hatte. Der Tourist erhielt sein Hab und Gut zurück. Der Festgenommene soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/al)

