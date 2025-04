Polizei Köln

POL-K: 250428-5-K Misslungener "Rennstart" vor Einsatzkräften - zwei Sportwagen, Führerscheine und Mobiltelefone sichergestellt

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei haben Sonntagnacht (27. April) gegen 0.50 Uhr auf der Tel-Aviv-Straße in der Kölner Innenstadt einen BMW 320D sowie einen Audi A7 Sportsback nach einem mutmaßlich verbotenen Kraftfahrzeugrennen sichergestellt.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die Fahrerin (21) des BMW sowie der 21-jährige Audi-Fahrer zuvor an einer "roten" Ampel an der Tunisstraße / Breite Straße einen "Rennstart" in Richtung Nord-Süd-Fahrt simuliert. Polizisten waren in dieser Situation auf beide aufmerksam geworden, als sie die vereinbarten Handzeichen der mutmaßlichen Teilnehmer zum Start bemerkten. Bei "Grün" starteten die Sportwagen dann ad hoc, beschleunigten und fuhren mit hohem Tempo in Richtung Cäcilienstraße davon.

Die Beamten nahmen daraufhin die kurze Verfolgung auf und stellten die Fahrer schließlich auf der Tel-Aviv-Straße. Die 21-Jährige sowie ihr Kontrahent übergaben noch an Ort und Stelle ihre Mobiltelefone. Den Führerschein der Frau stellten die Beamten ebenfalls sicher (cb/al)

