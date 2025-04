Polizei Köln

POL-K: 250428-1-K Zeugenaufruf nach Messerangriff in der Kölner Innenstadt - Mann flüchtet nach Stich in den Hals

Köln (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mutmaßlich mehreren Beteiligten ist am Sonntagabend (27. April) nahe dem Neumarkt in der Kölner Innenstadt ein 44 Jahre alter Mann durch einen Stich in den Hals lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik, wo er derzeit intensivmedizinisch versorgt wird.

Gegen 18.30 Uhr war es auf dem Josef-Haubrichs-Hof und am Durchgang zum U-Bahnabgang an der Fleischmengergasse zum Streit zwischen mehreren Männern gekommen. In dessen Verlauf soll ein bislang noch unbekannter Tatverdächtiger ein Messer gezogen und zugestochen haben. Nach dem Angreifer läuft weiterhin die Fahndung. Der Gesuchte war zum Tatzeitpunkt mit einem dunkelblauen Jogginganzug mit weißen Streifen an den Ärmeln und Beinseiten und mit hellen Sneakers bekleidet.

Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler der eingerichteten Mordkommission derzeit von Streitigkeiten im Obdachlosen- und Drogenmilieu aus. Die Ermittlungen insbesondere zu der Person, die das Messer eingesetzt haben soll, dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität und dem Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (cr/al)

