Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eine leichtverletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Staufen (ots)

Am Freitagnachmittag, 07.03.2025, gegen 15:40 Uhr soll sich in der Grünmattenstraße in Staufen eine Verkehrsunfallflucht ereignet haben.

Ein Mercedes-Benz Sprinter befuhr die Grünmattenstraße und kollidiert mit einer Fußgängerin, welche sich zu diesem Zeitpunkt gerade mit Kinderwagen und Kleinkind am Fahrbahnrand aufhielt.

Die Fußgängerin wurde durch die Kollision leicht verletzt. Das Kleinkind blieb unverletzt. Der Sprinter verlässt die Unfallstelle unerlaubt.

Da sich zum Unfallzeitpunkt im Bereich der Unfallstelle wohl weitere Fußgänger aufgehalten haben sollen, sucht das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631 1788-0) nach Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können.

RM / PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell