Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Unfall beim Überholen - Motorradfahrer verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 07.03.2025, gegen 15:05 Uhr, hat sich auf der L 157 zwischen Grafenhausen und Rothaus ein Motorradfahrer bei einem Überholmanöver verletzt. Ein 40jähriger Motorradfahrer befuhr die Landstraße hinter einem Lkw. Hinter dem Motorrad befand sich ein 45jähriger Pkw-Lenker. Der Pkw-Lenker beabsichtigte die beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge, den Lkw mit dem dahinterfahrenden Motorrad, zu überholen. Beim ordnungsgemäßen Vorbeifahren am Motorradfahrer scherte das Motorrad aus, um den vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorradfahrer. Der hinzugerufene Rettungsdienst verbrachte den verletzten 40-jährigen Zweiradfahrer in ein Krankenhaus. Geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand.

