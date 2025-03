POL-FR: Zweite Folgemeldung zu Steinen: Leichnam eines Neugeborenen in Hüsingen aufgefunden - Polizei intensiviert die Hinweissuche

Freiburg (ots) - Am Samstagmittag, 08.03.2025, gegen 16:20 Uhr, ist auf der K 6587 unweit des Eggbergbecken in Bad Säckingen ein Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt und an einer Leitplanke zum Liegen gekommen. Im Bereich einer Linkskurve war der 64jährige Motorradfahrer alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Er wurde vom Motorrad abgeworfen und rutschte über die ...

mehr