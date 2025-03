Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fehler beim Überqueren der Fahrbahn - drei beteiligte Fahrzeuge

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 07.03.2025, gegen 14:40 Uhr, ist es auf der Landstraße 161 in Tiengen, im Bereich des Industriegebiet Kaitle, zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein 44jähriger Autofahrer wollte von einem Feldweg kommend die Landstraße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigen 69jährigen Pkw-Lenker. Durch den Zusammenstoß wurden diese beiden Fahrzeuge in den Einmündungsbereich des Zufahrtsast zur B 34 abgewiesen. Dabei kam es wiederum zu einer weiteren Kollision mit dem Pkw eines 31Jährigen, welcher im Einmündungsbereich verkehrsbedingt wartete. Bei dem Unfall wurde der 69jährige Pkw-Lenker leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Rettungskräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Sachschaden entstand an allen drei Fahrzeugen.

