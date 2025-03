Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer kam es am Samstag, 08.03.2025 gegen 14.00 Uhr in der Hauptstraße/ Kreuzung Bahnhofsstraße. Die Hauptstraße befuhr zuvor ein 85 Jahre alter Mann und beabsichtigte nach links in die Bahnhofstraße einzufahren. Dabei übersah er einen von Riedlingen kommenden Motorradfahrer, welcher nach links abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welchem sich der 45 Jahre alte Motorradfahrer schwer verletzte. Die Feuerwehr Kandern musste den eingeklemmten Fuß des 45-Jährigen aus der Kühlerhaube befreien. Der Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Für die Unfallaufnahme musste die L 134 zeitweise gesperrt werden. Am Peugeot des 85-Jährigen entstand Sachschaden von rund 5000 Euro, am Motorrad 7500 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Kandern mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort.

md/ts

