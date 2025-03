Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Verwaltungsgebäude - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 07.03.2025 und Samstag, 08.03.2025 Zutritt in ein Verwaltungsgebäude in der Kanderner Straße. Der oder die Unbekannten brachen im 3. OG eine Türe und im 4. OG mehre Türen auf, betraten die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Es wurde versucht, in weitere Räume einzudringen, was jeoch nicht gelang. Ob was entwendet wurde steht noch nicht abschließend fest. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Lörrach (07621/1760) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Kanderner Straße gemacht haben, sich zu melden.

md/ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell