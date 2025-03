Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Berauscht und mit Drogen unterwegs

Freiburg (ots)

Am Samstag, 08.03.2025, gegen 02.10 Uhr, ist ein berauschter Autofahrer in Kadelburg kontrolliert worden. Ein 26-jähriger Pkw-Lenker war aus Richtung Grenzübergang kommend in Kadelburg unterwegs. Hier wurde er durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Es ergab sich der Verdacht, dass er in berauschtem Zustand unterwegs war. Ein Alkotest und eine Urinprobe bestätigten den Verdacht auf Alkohol und berauschende Mittel. Eine Blutprobe wurde angeordnet und von einem Arzt entnommen. Nach Erhalt des Blutergebnisses wird Anzeige wegen Fahren unter Drogen vorgelegt. Eine weitere Anzeige wegen des Verdachts auf Besitz von Betäubungsmitteln wird vorgelegt, da der 26Jährige mutmaßlich eine kleine Menge Drogen dabei hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell