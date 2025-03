Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auseinandersetzung im Straßenverkehr - Zeuge gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 09.03.2025, gegen 20:10 Uhr ist es in der Straße Obere Breite in Tiengen zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine 21-jährige Pkw-Lenkerin war mit ihrem 22-jährigen Mitfahrer unterwegs. Dabei trafen sie auf den Pkw einer ebenso 21-jährigen Fahrzeuglenkerin und deren 23jährige Mitfahrerin. Aus den nebeneinander stehenden Fahrzeugen heraus wären die beiden Fahrerinnen zunächst in Streit geraten. Der 22-jährige Mitfahrer hätte im Anschluss das Fahrzeug verlassen und sich zwischen die beiden Fahrzeuge begeben. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung hätte sich dieser dann verletzt, nachdem sich die Fahrzeuge wieder voneinander entfernten. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurde der 22-jährige Beteiligte leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut Angaben soll sich zum Zeitpunkt des Vorfalles ein männlicher Spaziergänger mit Hund in der Nähe befunden haben, welcher die Streitigkeit beobachtet haben dürfte. Der Polizeiposten Tiengen, 07741 8316-0, bittet den Spaziergänger mit Hund oder weitere Zeugen, sich zu melden. Rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, 07751 8316-0, Hinweise entgegen.

