Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Motorradfahrer alleinbeteiligt gegen Leitplanke gerutscht

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 08.03.2025, gegen 16:20 Uhr, ist auf der K 6587 unweit des Eggbergbecken in Bad Säckingen ein Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt und an einer Leitplanke zum Liegen gekommen. Im Bereich einer Linkskurve war der 64jährige Motorradfahrer alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Er wurde vom Motorrad abgeworfen und rutschte über die Fahrbahn hinweg in eine angrenzende Leitplanke. Der nach jetzigem Stand leichtverletzte Motorradfahrer wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden in Höhe von über 10000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell