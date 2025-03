Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen an der Möhlin/ Freiburg: Metalldiebe mit Hilfe eines aufmerksamen Zeugen vorläufig festgenommen

Zwei Tatverdächtige konnten in der Nacht von Samstag, 08.03.2025, auf Sonntag, 09.03.2025, gegen 00:45 Uhr im südlichen Stadtgebiet von Freiburg von der Polizei vorläufig festgenommen werden, nachdem die beiden etwa 15 Minuten zuvor «Am Mengener Weg» in Hausen an der Möhlin Kupferrohre von einer Hausfassade entwendet hatten.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte die beiden Metalldiebe wohl dabei beobachtet und vermutlich gestört. Als die beiden Männer mit einem Auto die Flucht in Richtung Freiburg ergreifen wollten, wurden sie vom Zeugen verfolgt. Dieser hatte zwischenzeitlich die Polizei verständigt und an die Tatverdächtigen herangeführt. Die beiden Männer im Alter von 46 und 48 Jahren konnten im Bereich des Haslacher Friedhofs angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei fanden die Einsatzkräfte entsprechendes Diebesgut im Kofferraum des Wagens. Zudem schien der 46-jährige Fahrer des Autos sichtlich alkoholisiert. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter ein Promille.

Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Der 46-jährige Tatverdächtige muss zudem mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss rechnen.

