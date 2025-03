POL-FR: Landkreis Emmendingen - Endingen am Kaiserstuhl -- Vollbrand eines Wohnhauses - eine Person getötet

Freiburg (ots) - Zwei Tatverdächtige konnten in der Nacht von Samstag, 08.03.2025, auf Sonntag, 09.03.2025, gegen 00:45 Uhr im südlichen Stadtgebiet von Freiburg von der Polizei vorläufig festgenommen werden, nachdem die beiden etwa 15 Minuten zuvor «Am Mengener Weg» in Hausen an der Möhlin Kupferrohre von ...

mehr