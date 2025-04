Polizei Köln

POL-K: 250425-2-K/ME 33-Jähriger in Wohnung beraubt und schwer verletzt - die Polizei ermittelt

Köln (ots)

Pressemitteilung der Polizei Mettmann:

In der Nacht auf Sonntag, 20. April 2025, wurde ein 33-Jähriger in seiner Ratinger Wohnung beraubt. Der Ratinger wurde durch den Angriff schwer verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Nach eigenen Angaben traf sich der 33-Jährige am Samstagabend (19. April 2025) mit einem Unbekannten, den er zuvor im Internet kennengelernt hatte, in Köln. Gegen 23:15 Uhr begab man sich gemeinsam zum Kölner Hauptbahnhof und fuhr mit einem Regionalexpress nach Düsseldorf. Von hier aus nutzten die Männer einen privaten Fahrdienst, um nach Ratingen-Tiefenbroich zur Wohnanschrift des Geschädigten in ein Wohngebiet westlich der Sohlstättenstraße zu gelangen.

Gegen 3:45 Uhr wurde der Ratinger von dem Mann plötzlich körperlich angegriffen und schwer verletzt. Aufgrund seiner massiven Gegenwehr wurde ein Bewohner des Hauses auf die Auseinandersetzung aufmerksam und alarmierte die Polizei.

Der Mann entwendete mehrere augenscheinlich hochwertige Armbanduhren sowie zwei Mobiltelefone und floh anschließend verletzt durch ein Fenster aus dem Haus des 33-Jährigen.

Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Kaiserswerther Straße und konnte trotz eines im Rahmen der Fahndung eingesetzten Spürhundes sowie eines Polizeihubschraubers im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Der Räuber kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 20 bis 30 Jahre alt - circa 1,80 bis 1,90 Meter groß - arabischer Phänotypus - schlanke Figur - dunkelblonde bis braune Haare, seitlich kurz geschnitten mit längerem Deckhaar - dünner Vollbart - bekleidet mit schwarz gestepptem Mantel mit Kapuze, einer schwarzen Jogginghose und einem dazu passenden schwarzen Pullover mit einem weißen "A" als Aufdruck - sprach vermutlich Deutsch mit Akzent

Die Kriminalpolizei übernahm noch in der Nacht eine intensive Spurensuche und -sicherung. Da im Rahmen erster Ermittlungen die Identität des bisher unbekannten Täters nicht näher geklärt werden konnte, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu der Identität des gesuchten Täters machen oder hat die Person vor oder nach der Tat beobachtet und kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981 6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell