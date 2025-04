Polizei Köln

POL-K: 250424-3-K Autodiebe in der Innenstadt festgenommen - Drogen und Mobiltelefone sichergestellt - Haftrichter

Köln (ots)

Polizisten haben am Mittwochabend (23. April) in der Innenstadt zwei mutmaßliche Autodiebe (43, 48) noch in Tatortnähe erwischt und vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein Zeuge gegen 20.20 Uhr den Notruf gewählt, nachdem die beiden Männer im Bereich Gereonswall/Plankgasse eine dort abgestellte Yamaha knacken und die Fahrzeugbatterie ausbauen wollten. Bei der Durchsuchung der Männer fanden die Einsatzkräfte neben einer geringen Menge an Heroin auch einen Fahrzeugschlüssel, der zu einem auf dem Gereonswall geparkten Ford gehörte. Als eine Überprüfung ergab, dass der Ford bereits bei der Polizei als gestohlen gemeldet worden war und die Kennzeichen nicht an das Fahrzeug gehörten, stellten die Polizisten den Wagen sicher.

Da der 43-jährige Tatverdächtige, im Gegensatz zu seinem Komplizen, keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, wird er noch heute einem Haftrichter vorgeführt. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell