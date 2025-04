POL-K: 250424-2-K Eigensicherungstag 2025 - Innenminister Herbert Reul zu Gast - Einladung zum Pressetermin

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Bei einer Auseinandersetzung an der Bushaltestelle "Bergheim Rathaus" im Rhein-Erft-Kreis ist am späten Mittwochabend (23. April) ein Fahrkartenkontrolleur (36) schwer verletzt worden. Eine Mordkommission der Polizei Köln hat in der Nacht die ...

