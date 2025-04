Polizei Köln

POL-K: 250423-1-K Brennpunktarbeit in Kalk und in der Innenstadt - mutmaßlicher Drogendealer festgenommen und Kokain sowie Cannabis sichergestellt

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am Dienstag (22. April) im Stadtteil Kalk sowie in der Innenstadt verkaufsfertiges Kokain und Cannabis in nicht geringen Mengen sichergestellt und einen mutmaßlich beteiligten Drogendealer vorläufig festgenommen.

Polizisten waren gegen 14.30 Uhr zunächst auf einen Autofahrer (35) aufmerksam geworden, der mit seinem Mercedes auf der Burgstraße in Kalk unterwegs war. Bei der nachfolgenden Überprüfung des Wagens fanden die Beamten rund 200 Gramm Kokain auf dem Fahrersitz. Neben den Drogen stellten die Einsatzkräfte über 1.800 Euro mutmaßliches Dealgeld sowie zwei Mobiltelefone sicher. Ein drittes aufgefundenes Smartphone erwies sich als Fälschung. Der 35-Jährige, der im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hat, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Ihn erwartet unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Kokain in nicht geringen Mengen.

Gegen 18 Uhr beobachteten dann Zivilfahnder vier Männer bei mutmaßlichen Drogengeschäften in einem Parkhaus auf der Maybachstraße. Als die Beamten kurz darauf einschritten und die Gruppe kontrollieren wollten, ergriff einer der Beteiligten die Flucht. Bei den drei verbliebenen Männern (22, 23, 23) stellten die Beamten mutmaßliches Dealgeld in vierstelliger Höhe sowie einen Schlagring sicher und entdeckten dazu ebenfalls verkaufsfertiges Kokain und Cannabis. Alle drei Männer erwarten entsprechenden Ermittlungsverfahren. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell