Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: BAB 7,Sperrung der Anschlussstelle Bockenem - Auffahrt in Richtung Hannover wird saniert

Hildesheim (ots)

Bockenem (eis) Über die Autobahn GmbH wird mitgeteilt, dass am Mittwoch, 05.03.2025, dringend notwendige Reparaturarbeiten am Fahrbahnbelag an der Abschlussstelle Bockenem durchgeführt werden müssen. Dazu wird der Auffahrtsbereich in Fahrtrichtung Norden/Hannover in der Zeit von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr voll gesperrt. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, die ausgeschilderte Umleitung zu nutzen, um alternativ auf die Autobahn in Richtung Norden/Hannover zu gelangen.

