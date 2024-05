PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zusammengeschlagen & dann auf Polizei losgegangen +++ Einbrecher entkommen mit Bargeld +++ Abi-Plakate abgerissen +++ Zwei Verletzte nach Frontalunfall +++ Feuerwehr & Polizei am Feldberg im Einsatz

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Erst zusammengeschlagen und dann auf Polizei losgegangen, Bad Homburg, Höhestraße, Montag, 13.05.2024, 17.45 Uhr

(da)In Bad Homburg wurde am Montagabend ein Mann zunächst von mehreren Personen zusammengeschlagen und ging dann selbst beim Eintreffen der Polizei auf die Einsatzkräfte los. Gegen 17.45 Uhr meldeten Zeugen über Notruf, dass soeben sechs bis sieben Personen in einen Imbiss gestürmt seien und sofort auf zwei dort befindliche Gäste eingeschlagen hätten. Nach ersten Informationen sollen die Angreifer anschließend in einen weißen VW Amarok mit Bad Homburger Kennzeichen gestiegen und davongefahren sein. Bei den Tätern soll es sich um groß gewachsene, sportlich aussehende Männer gehandelt haben. Alle hätten Bärte getragen und nur gebrochen Deutsch gesprochen. Ihr Aussehen wurde weiterhin als südosteuropäisch bis nordafrikanisch beschrieben. Nur einer der Männer konnte näher beschrieben werden. Es handelte sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit normaler Statur und Bauchansatz. Er hatte dunkle Haare mit tiefen Geheimratsecken sowie einen dunklen Oberlippenbart und trug ein dunkelblaues Poloshirt mit roten Streifen an Ärmeln und Kragen. Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich die im Bistro anwesenden Geschädigten und ihre Kontrahenten. Beim Eintreffen der Polizei waren nur noch die beiden Geschädigten vor Ort. Einer der beiden, ein 21-Jähriger aus Bad Homburg, zeigte sich den Beamten gegenüber jedoch sofort aggressiv, sodass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Hiergegen setzte er sich aktiv zur Wehr und trat mehrfach auf einen Beamten ein, wobei er diesen mit dem Tode bedrohte. Der Beamte erlitt leichte Verletzungen, konnte aber seinen Dienst fortsetzen. Ein zwischenzeitlich durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Bad Homburger ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Die Einsatzkräfte brachten den 21-Jährigen anschließend zur Behandlung seiner durch den Angriff der Unbekannten erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus. Da gegen ihn nun auch wegen Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Körperverletzung ermittelt wird, entnahm ihm ein Arzt dort auch Blut für das anstehende Ermittlungsverfahren. Zu der Auseinandersetzung im Bistro sucht die Polizei noch Zeuginnen und Zeugen. Hinweise zu den sechs bis sieben Personen oder dem VW Amarok nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Einbrecher entkommen mit Bargeld,

Königstein, Altkönigstraße, Freitag, 03.05.2024 bis Montag, 13.05.2024

(da)In den vergangenen Tagen waren Einbrecher in Königstein leider "erfolgreich". Zwischen dem 3. und 13. Mai hebelten die Diebe die Terrassentür eines Wohnhauses in der Altkönigstraße auf und gelangten so ins Innere. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Haus nach Wertvollem. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld sowie eine Kreditkarte und entkamen mit dieser Beute unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Abi-Plakate abgerissen,

Usingen, Schloßplatz. Sonntag, 12.05.2024, 17 Uhr bis Montag, 13.05.2024, 6.30 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagabend und Montagmorgen die Abi-Plakate an einer Schule in Usingen abgerissen und dadurch beschädigt. Gegen 6.30 Uhr stellten die Verantwortlichen der Schule am Schloßplatz fest, dass mehrere Plakate, die den Abiturientinnen und Abiturienten viel Glück und Motivation für ihre Prüfungen wünschen sollten, mutwillig abgerissen worden waren. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung. Hinweise auf die Vandalen nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Zwei Verletzte nach Frontalunfall,

Landesstraße 3003, bei Bad Homburg, Montag, 13.05.2024, 16 Uhr

(da)Am Montag ereignete sich auf einer Landesstraße bei Bad Homburg ein Frontalunfall, bei dem die Unfallbeteiligten schwer verletzt und ihre Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Gegen 16 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit einem weißen Kleintransporter die L 3003 von der Zeppelinstraße kommend in Richtung der Ober-Eschbacher Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 39-Jähriger mit einem roten Skoda in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es auf dieser Strecke zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer mussten mit schwereren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Für die Bergung der Personen und Fahrzeuge sowie die anschließende Räumung der Unfallstelle musste die Landesstraße kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden.

5. Feuerwehr & Polizei am Feldberg im Einsatz, Landesstraße 3024, bei Königstein, Montag, 13.05.2024, 15.15 Uhr

(da)Am Montagnachmittag meldete ein Radfahrer einen Brand am Kleinen Feldberg im Taunus. In der Nähe der Landesstraße 3024 entdeckte er gegen 15.15 Uhr das Feuer und informierte Polizei und Feuerwehr. Dieses erstreckte sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte auf rund 150 Quadratmeter und konnte zeitnah gelöscht werden. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat daher die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Wie in den vergangenen Jahren warnt die Polizei vor dem Umgang mit Feuer im Wald. Wer darüber hinaus bei Waldspaziergängen oder Radtouren im Taunus verdächtige Beobachtungen macht, wird gebeten, umgehend den Polizeinotruf 110 zu verständigen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell