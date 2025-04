Polizei Köln

POL-K: 250422-3-K/SU/BAB Polizei zieht fünf Autofahrer nach mutmaßlich illegalen Rennen aus dem Verkehr - mehrere Autos und Führerscheine am Osterwochenende sichergestellt

Köln (ots)

Polizisten haben von Freitag (18. April) bis Montag (21. April) in Deutz und Mülheim vier Autofahrer im Alter zwischen 19 und 25 Jahren aus dem Verkehr gezogen, die im Verdacht stehen an verbotenen Kraftfahrzeugrennen teilgenommen zu haben. Ihre Führerscheine übergaben die Männer noch an Ort und Stelle an die Polizei. Die Fahrzeuge ließen die Beamten abschleppen. Auf der Bundesautobahn 560 bei Hennef stoppten Autobahnpolizisten zudem einen 28-jährigen BMW-Fahrer, der bereits mehrfach wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, aufgefallen war.

Die Sachverhalte in Kürze:

An Karfreitag waren gegen 19 Uhr ein Mercedes (Fahrer: 25) und ein Audi 6 (Fahrer: 22) ins Visier der Zivilfahnder geraten, nachdem beide Fahrer wiederholt mit durchdrehenden Reifen einen "Rennstart" simuliert hatten. Die Männer sollen dabei ihre Wagen lautstark beschleunigt haben und mit hohem Tempo über den Clevischen Ring gefahren sein. Bei der nachfolgenden Kontrolle des Duos stellten die Einsatzkräfte neben den Fahrzeugen auch die Mobiltelefone und die Führerscheine der beiden Kölner sicher.

Am Sonntagnachmittag geriet dann der 28-jährige Fahrer auf der A 560 in den Fokus der Autobahnpolizei, als er mit einem mutmaßlich illegal "getunten" BMW in Richtung Hennef unterwegs war. Doch statt auf die Anhaltezeichen zu reagieren, trat der führerscheinlose Mann jedoch kurzerhand aufs Gaspedal und überholte verbotswidrig andere Autofahrer.

Die Polizisten stoppten den aus dem Rhein-Sieg-Kreis stammenden Mann schließlich an der Anschlussstelle Hennef-West. Eine nachfolgende Überprüfung ergab unter anderem das falsche Kennzeichen an dem Wagen angebracht waren und die Bereifung mangelhaft war. Die Beamten ließen den nicht zugelassenen BMW abschleppen.

Am Montag meldete ein Zeuge gegen 21.30 Uhr ein weiteres "Rennen", nachdem der Mann drei Autos mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Rheinuferweg bemerkt hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich die drei Fahrer ein Rennen geliefert und dabei den Abstand auf den jeweils Vorausfahrenden unterschritten haben. Kurz darauf erwischten Polizisten zwei der drei Fahrer (19, 20) und stellten einen Toyota sowie einen BMW sicher. Die Ermittlungen zu einem mutmaßlich beteiligten VW dauern an. (bg/al)

