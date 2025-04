Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Belecke - Psychische Ausnahmesituation

Warstein (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Polizei auf einen 29-jährigen Mann aufmerksam, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Der 29-jährige, in Köln wohnhafte Mann, begab sich gegen 7 Uhr in eine Außenstelle der Polizei in Belecke und machte einen verwirrten Eindruck. Nachdem der Beamte ihn fragte, ob es ihm gut gehe, verließ der 29-Jährige fluchtartig die Örtlichkeit. Der 29-Jährige führte eine Axt und eine Schaufel mit, die er jedoch zu keiner Zeit gegen den Beamten einsetzte oder damit drohte. Der Mann konnte in einem Waldstück nahe der Straße Külbe von den eingesetzten Polizeibeamten festgestellt werden. Er bewarf die Kräfte mit Steinen und Stöcken und wurde letztendlich durch Kräfte einer Spezialeinheit in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde niemand. Das zuständige Ordnungsamt wurde zur Prüfung einer Einweisung in eine Klinik hinzugezogen. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls in den Einsatz eingebunden.

