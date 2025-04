Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tabakwaren entwendet

Bad Sassendorf (ots)

In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter zwischen etwa 02:30 Uhr und 3 Uhr in ein Geschäft in der Schützenstraße ein. Die Unbekannten hebelten nach ersten Ermittlungen die Zugangstür zu den Geschäftsraum auf, indem sich neben dem Lotto- und Tabakwarenverkauf auch ein Postschalter befindet. Im Anschluss entwendeten die Täter eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren und flüchteten mit dem Diebesgut vom Tatort. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden.

