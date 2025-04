POL-SO: Diebstahl aus Tresor im Rathaus

Soest (ots) - Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:05 Uhr konnte eine Mitarbeiterin eines Schuhgeschäftes am Bahnhof in Soest einen 22-jährigen beobachten, wie dieser Sneaker anzog und ohne diese zu bezahlen den Laden verließ. Ein weiterer Mitarbeiter verfolgte den Dieb und stellte ihn nebenan in einer Drogeriefiliale. Der sofort hinzugerufene Sicherheitsdienst konnte bei dem Algerier aus der ZUE Soest noch ein Messer ...

mehr