POL-SO: 22-jähriger Ladendieb festgenommen

Soest (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:05 Uhr konnte eine Mitarbeiterin eines Schuhgeschäftes am Bahnhof in Soest einen 22-jährigen beobachten, wie dieser Sneaker anzog und ohne diese zu bezahlen den Laden verließ.

Ein weiterer Mitarbeiter verfolgte den Dieb und stellte ihn nebenan in einer Drogeriefiliale. Der sofort hinzugerufene Sicherheitsdienst konnte bei dem Algerier aus der ZUE Soest noch ein Messer auffinden mit welchem er das Preisschild abgeschnitten hat.

Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den 22-jährigen vorläufig fest, da er in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten ist. Kurioserweise ist er vor seiner Tat gerade von der Polizei gekommen. Dort wurde er wegen einer seiner vergangenen Delikte vernommen.

Und so schloss sich ganz schnell der Kreis für den Algerier.

