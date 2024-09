Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Fahrzeugbrand (18.09.2024)

Dornhan (ots)

Am Mittwochmittag ist auf der Kreisstraße 5516 ein Auto wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Gegen 12 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit einem Porsche auf der K 5516 zwischen Hopfau und Brachfeld, als der Wagen plötzlich rauchte. Dem Mann gelang es noch das Auto auf einen Waldweg zu lenken und es anschließend rechtzeitig zu verlassen. Trotzdem zog er sich leichte Verbrennungen an der Hand zu, die nicht sofort behandelt werden mussten. Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehren aus Dornhan und Sulz, die mit sechs Fahrzeugen und 25 Helfern ausrückten, stand der Porsche in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten das brennende Auto zeitnah löschen. Die K 5516 musste während der Löscharbeiten vollständig gesperrt werden.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

