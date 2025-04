Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Bad Sassendorf (ots)

Die Polizei im Kreis Soest sucht aktuell nach einer weiblichen Betrügerin.

Sie steht im Verdacht, gemeinsam mit weiteren Tätern versucht zu haben, einen Senior aus Bad Sassendorf um mehrere tausend Euro ärmer zu machen.

Glücklicherweise konnte ein aufmerksamer Zeuge beobachten, dass etwas mit dem Senior nicht stimmte, als ein Topf mit Geld vor der Haustür des Mannes stand. Außerdem konnte er die Übergabe gerade noch verhindern, als er die Tatverdächtige mit einem Kind an der Hand im Hausflur abgefangen, fotografiert und mit der Polizei gedroht habe.

Weitere Infos und das Bild der Tatverdächtigen sind unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/164927

In diesem Zusammenhang rät die Polizei erneut:

- Die Polizei ruft nicht an und verlangt Geld von Ihnen. In solchen Fällen legen Sie auf und rufen Sie die echte Polizei unter 110 an. - Geben Sie niemals am Telefon ihre Bankdaten raus! - Lassen Sie keine fremden Menschen ins Haus! - Sollten Sie dennoch Opfer einer Straftat geworden sein, verständigen Sie sofort die Polizei unter dem Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell