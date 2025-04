POL-SO: Vermisster 42-jähriger wieder da

Rüthen (ots) - Am letzten Samstag (05.04.2025) wurde zwischen 18 Uhr und 21 Uhr aus der Straße Heidberg ein Motorrad KTM 1290 Super Duke entwendet. Der Besitzer des Krades hatte aufgrund eines Defektes am Vorderrad sein Fahrzeug auf einem Parkplatz abstellen müssen. Als er es abholen wollte, war es verschwunden. Wer Hinweise zum Verbleib des Krads mit dem amtlichen Kennzeichen LP-BO 72 machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer ...

