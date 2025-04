Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gartenmöbel gerieten in Brand

Lippetal - Herzfeld (ots)

Bewohner in der Wagenfeldstraße wurden am 05.04.2025 gegen 03 Uhr durch einen lauten Knall aus ihren Schlaf gerissen. Beim Blick auf die Terrasse konnten sie feststellen, dass ihre Gartenmöbel in Brand geraten waren. Eigene Löschversuche wurden bis zum Eintreffen der Feuerwehr Herzfeld unternommen. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Terrassentür beschädigt. Rauchgase und Ruß konnten somit in das Hausinnere gelangen. Ersten Ermittlungen zufolge, könnte der unsachgemäße Umgang mit Zigarettenkippen als Brandursache in Frage kommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell