Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Hörste - Werkzeug entwendet

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen dem 25. März, 19:30 Uhr und dem 5. April, 10:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein derzeit im Rohbau befindliches Einfamilienhaus in der Hofstraße ein. Aus den Räumlichkeiten im Erdgeschoss entwendeten die Unbekannten mehrere Elektrowerkzeuge und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei zu melden.

