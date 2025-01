Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Fahrzeuge in der letzten Nacht aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in Oldenburg zu zwei Fahrzeugaufbrüchen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen.

Im ersten Fall wurde in der Straße "An der Großen Wisch" ein Suzuki aufgebrochen. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten ein Ladegerät aus dem Innenraum.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich ebenfalls in der Nacht in der Straße "An den Voßbergen". Hier wurde ein Mercedes angegangen. Die Täter stahlen Bargeld aus dem Wagen.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der letzten Nacht in den genannten Straßen oder deren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 entgegen. (28867)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell