Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: 19-Jähriger bemerkt Autoaufbruch - Fluchtweg kann im Schnee verfolgt werden

Oldenburg (ots)

Nachdem ein aufmerksamer Zeuge der Polizei einen Einbruch mitteilte, konnten die Beamten den Schuhspuren des Flüchtigen durch den Schnee folgen und einen Tatverdächtigen ermitteln.

Am frühen Samstagmorgen teilte ein 19-jähriger Mann gegen 04:00 Uhr den Aufbruch eines Autos mit.

Dem 19-Jährigen fiel während seiner Heimfahrt die eingeschaltete Innenbeleuchtung eines geparkten Skoda in der Straße Am Wiemkenhofsweg auf. Der Mann hielt an, schaute genauer hin und entdeckte eine männliche Person, die im Begriff war das Fahrzeug zu durchsuchen.

Als der Täter den jungen Mann bemerkte, ergriff er sofort die Flucht. Der 19-Jährige zögerte nicht und alarmierte umgehend die Polizei.

Dank der Witterungsbedingungen konnte eine eingesetzte Streifenbesatzung unmittelbar nach Eintreffen am Tatort eine frische Schuhspur im Schnee erkennen. Diese führte die Beamten schnurgerade zu einer nicht weit entfernten Wohnanschrift. Dort konnten sie einen 23-jährigen Mann antreffen, der als Tatverdächtiger ermittelt werden konnte.

Nach ersten Erkenntnissen konnte der 23-Jährige keine Beute machen. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0441 - 7904115 zu melden. (17101)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell