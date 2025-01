Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede und Apen: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund von Schneefall und Glätte +++

Oldenburg (ots)

Am heutigen Vormittag, den 03.01.2025, kam es in Westerstede und Apen in Folge des Schneefalls zu mehreren Verkehrsunfällen mit Verletzten.

Gegen 11:09 Uhr geriet der Richtung Westerstede fahrende Traktor aufgrund von Glätte von seiner Fahrspur ab und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw. Die Pkw Fahrerin wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung einem Krankenhaus zugeführt.

Um 11:26 Uhr kam im Ortsteil Eggelogerfeld ein Pkw aufgrund von Glätte von der Fahrbahn ab und in einem anliegenden Graben zum Stehen. Für die Bergungsarbeiten musste die Neuenburger Straße voll gesperrt werden. Zeitgleich kam in Westerstede ein weiterer Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Glücklicherweise blieben die Insassen hierbei unverletzt.

Auch in Apen kam gegen 11:30 Uhr ein Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im angrenzenden Graben zum Stehen. Hierbei wurde die Fahrerin leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in das nächstgelegene Krankenhaus.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden bereits alle Unfallbeteiligten wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell