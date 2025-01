POL-OL: Die Polizei bittet um Mithilfe: Schmuck und Besteck auf Parkplatz in der Gartenstraße gefunden

Oldenburg (ots) - Am heutigen Vormittag, den 03.01.2025, kam es in Westerstede und Apen in Folge des Schneefalls zu mehreren Verkehrsunfällen mit Verletzten. Gegen 11:09 Uhr geriet der Richtung Westerstede fahrende Traktor aufgrund von Glätte von seiner Fahrspur ab und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw. Die Pkw Fahrerin wurde hierbei glücklicherweise ...

mehr