Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in Sprendlingen - Zeugen gesucht

Bingen (ots)

Am Samstag, den 08.03.2025 kam es gegen 09:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Einmündung der Zotzenheimer Straße zur Kreuznacher Straße in Sprendlingen. Hierbei übersah ein auf dem Gehweg fahrender Fahrradfahrer den kreuzenden und bevorrechtigten PKW, welcher die Zotzenheimer Straße befuhr. Der Fahrradfahrer kollidierte mit dem PKW, kam zu Fall und verletzte sich. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei setzte er seine Fahrt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird aufgefordert sich bei der Polizei in Bingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell