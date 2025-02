Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt ohne Versicherungsschutz unter Drogeneinfluss

Bacharach (ots)

Am Mittwoch, den 26.02.2025, gegen 12:15 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Oberstraße in Bacharach den 31-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Zu Beginn der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem Fahrzeug ein altes und bereits abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Ein gültiger Versicherungsschutz bestand demnach nicht. Darüber hinaus konnten die Beamten bei dem Fahrer deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum feststellen. Der Fahrer stritt zwar den Konsum von Drogen zunächst ab, ein Drogenschnelltest bestätigte jedoch den Verdacht der Beamten und reagierte positiv auf Amphetamin. Aus diesem Grund wurde dem Fahrer auf der Dienststelle eine Blutprobe zur Beweisführung entnommen. Dieser wird sich nun in einem Straf- sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren für sein Fehlverhalten im Straßenverkehr verantworten müssen

