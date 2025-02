POL-PIBIN: Pkw-Fahrer unter Amphetamineinfluss

Bingen am Rhein (ots) - Am Abend des 12.02.2025 wurde eine Streife der Polizei Bingen gegen 22:35 Uhr in der Keppsmühlstraße in Bingen am Rhein auf einen vorausfahrenden PKW aufmerksam, da dieser an der Einmündung zur Saarlandstraße ein Stoppschild missachtete. Im Rahmen der darauffolgenden Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass dem bereits ...

mehr