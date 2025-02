Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Alkoholisierte Pkw-Fahrerin rastet aus

Wolfsheim (ots)

Durch einen Zeugen wird am Freitagabend den 21.02.2025 eine offensichtlich betrunkene Pkw-Fahrerin in Wolfsheim gemeldet. Als der Zeuge die Fahrerin konfrontiert, schlägt sie ihm ins Gesicht und flüchtet noch vor Eintreffen der Polizei in ein angrenzendes Feldstück. Dort kann die Fahrerin durch eine Streife der Polizeiinspektion Bingen aufgegriffen werden. Die 47-jährige Beschuldigte wehrt sich dermaßen gegen die anschließende Festnahme, dass die beiden Polizeibeamten durch Tritte leicht verletzt werden. Erst durch den Einsatz eines Tasers kann die Frau in den Streifenwagen befördert und in Gewahrsam genommen werden. Auf der Dienststelle wird ihr nach einer ärztlichen Untersuchung eine Blutprobe zur Beweisführung entnommen. Die restliche Nacht darf die Verantwortliche in der Zelle verbringen. Die 47-Jährige erwartet jetzt eine Vielzahl von Strafanzeigen, unter anderem aufgrund tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, einer Trunkenheitsfahrt sowie Beleidigung.

