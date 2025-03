Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Ruhige Einsatzlage am Fastnachtswochenende in Bingen

Bingen (ots)

Am Wochenende fanden in Bingen und Umgebung eine Reihe von Fastnachts-Veranstaltungen statt. Bei tollem Wetter sammelten sich zahlreiche Personen zum närrischen Fastnachtstreiben auf der Straße, um die Umzüge in Trechtingshausen, Weiler und Bingen-Kempten zu bestaunen. Insgesamt verliefen die Veranstaltungen friedlich mit ausgelassener Stimmung, ohne dass es zu Zwischenfällen kam. In Weiler musste kurzzeitig ein Fastnachtswagen aufgrund einer Panne abgesichert werden. Durch die Umzüge kam es außerdem zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei Bingen wünscht den Närrinnen und Narren weiterhin eine sichere und fröhliche Fastnachtszeit!

