POL-DA: Michelstadt: Polizei überwacht Geschwindigkeit an Schule und Kindergarten

Münster (ots) - Donnerstagmittag (30.1.) erhielt die Polizei Kenntnis von einem versuchten Einbruch in ein Optikgeschäft in der Sandstraße. Kriminelle hatten bis 14.00 Uhr mehrfach versucht gewaltsam durch die Eingangstür in den Laden zu gelangen, was ihnen aber misslang. Sie hinterließen einen Schaden am Türrahmen und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

