Darmstadt (ots) - Bereits am Sonntagmittag, 26.01.2025, ereignete sich in der Georgenstraße in Eberstadt, in Höhe des Anwesens Nr. 49, ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Fahrzeug an der Fahrzeugfront beschädigt wurde. An dem geparkten BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ...

mehr